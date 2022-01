Aurubis auf dem Weg zum nächsten Rekordgeschäftsjahr

Der Multimetall-Konzern Aurubis befindet sich weiter auf Wachstumskurs. Das Rekordergebnis des letzten Geschäftsjahres soll dieses Jahr nochmals übertroffen werden, teilte das Hamburger Unternehmen gestern mit. Im ersten Geschäftsquartal, Oktober bis Dezember 2021, konnte das Vorsteuerergebnis bereits annähernd verdoppelt werden, die Gesamtjahresprognose wurde deshalb angehoben.

Nach vorläufigen Zahlen hat die Aurubis AG in den ersten drei Geschäftsmonaten ein operatives Ergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von 152 Mio € erwirtschaftet, verglichen mit 82 Mio € im Vorjahreszeitraum. Damit wurden die Markterwartungen übertroffen. Für das laufende Gesamtgeschäftsjahr 2021/22 erwartet Aurubis nun ein operatives EBT zwischen 400 Mio und 500 Mio €. Bisher lag der Prognosekorridor bei 320 Mio bis 380 Mio €, das bisherige Rekord-EBT aus dem Geschäftsjahr 2020/21 belief sich auf 353 Mio €.

Aurubis-Chef Harings: "Bei Zinn sind wir mittlerweile der führende europäische Recycler"

„Aurubis zeigte nun auch im ersten Quartal seines aktuellen Geschäftsjahrs eine sehr gute operative Performance an den Standorten seines Hüttennetzwerks“, erläuterte Vorstandschef Roland Harings. Die Hauptgründe für das höhere operative Quartalsergebnis seien die wesentlich höheren Erlöse aus dem Verkauf von Schwefelsäure sowie ein verbessertes Metallmehrausbringen bei gleichzeitig gestiegenen Metallpreisen. „Bei Zinn sind wir mittlerweile der führende europäische Recycler“, so Harings.

Die Raffinierlöhne für Recyclingmaterialien bewegen sich laut Aurubis weiterhin auf einem guten Niveau. Weitere sich positiv auf das Gesamtjahresergebnis auswirkende Faktoren seien die um rund zehn Prozent gestiegenen Schmelz- und Raffinierlöhne für Kupferkonzentrate, eine deutlich gestiegene Aurubis-Kupferprämie, eine stärkere Nachfrage nach Kupferprodukten sowie die erheblich gestiegenen Preise für Schwefelsäure. Die größten Risiken sieht der Hamburger Konzern aktuell in der Energiepreisentwicklung sowie den Einfluss von Covid-19 auf Produktion und Produktabsatz.

Aurubis will sich weiter konsequent zu einem internationalen Multimetall-Anbieter entwickeln, der die Megatrends der Zukunft bediene und im Recycling verschiedenster Einsatzmaterialien einen bedeutenden Beitrag zu einer funktionierenden internationalen Kreislaufwirtschaft leiste. Ende letzten Jahres hat Aurubis hierzu eine neue Konzernstrategie vorgestellt. Diese sieht unter anderem ein verstärktes Wachstum des Recyclinggeschäfts in Nordamerika und Europa vor. Zudem will Aurubis perspektivisch sein Angebot um die Bereiche Batteriematerialien und –recycling erweitern.