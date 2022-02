Veolia schließt Verkauf des „New Suez“ ab

Für den französischen Umweltkonzern Suez beginnt ein neuer Abschnitt. Sein neuer Eigentümer Veolia hat am Montag den Verkauf des „New Suez“ an ein Investorenkonsortium abgeschlossen. Die Transaktion umfasst die Entsorgungs- und Wasseraktivitäten des Unternehmens in Frankreich, Wasseraktivitäten in mehreren weiteren Ländern, darunter Italien, Tschechien, Indien und Australien, sowie weitere Umwelt- und digitale Aktivitäten weltweit. Ihre neuen Eigentümer sind die Finanzinvestoren Meridiam und Global Infrastructure Partners (GIP) mit jeweils 40 Prozent und die französische Bank Caisse des Dépôts und ihr Partner CNP mit 20 Prozent.

Das Konsortium kündigte an, Suez in seinen historischen Geschäftsfeldern Abfall und Wasser sowohl in Frankreich als auch auf internationalen Märkten weiterzuentwickeln. Das „neue Suez“ hat nach eigener Aussage „solide Wachstumsperspektiven und Innovationskapazitäten in Frankreich und internationalen Märkten“. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Jahresumsatz von fast sieben Mrd € und hat rund 35.000 Beschäftigte. Am 1. Februar übernahm wie angekündigt Sabrina Soussan seine Generaldirektion.

Für Veolia „markiert der Verkauf den Abschluss der vor siebzehn Monaten eingeleiteten Annäherung mit Suez und ermöglicht es dem Konzern, die Zukunft des Weltmarktführers für den ökologischen Wandel auf einer äußerst soliden finanziellen Basis anzugehen“. Die von Veolia behaltenen Suez-Aktivitäten erhöhen den Jahresumsatz des Konzerns um rund zehn Mrd € auf 37 Mrd €. Die Mitarbeiterzahl steigt auf rund 179.000 Personen weltweit.

Ende letzter Woche hatte Veolia bekannt gegeben, dass der Konzern fast 96 Prozent der Anteile an Suez hält. Dadurch kann Veolia die restlichen Suez-Anteile nun im Rahmen eines „Squeeze-out“ übernehmen.