Salzgitter AG will Schrotteinsatz um 50 Prozent erhöhen

Die Salzgitter AG will den Einsatz von Schrott in der Stahlproduktion bis 2030 um die Hälfte auf drei Mio Tonnen erhöhen. Dieses Ziel gab der Stahlkonzern heute bei der Präsentation seiner neuen Strategie bekannt. Ziel sei es, den Konzern mit innovativen Produkten und Prozessen als eigenständigen Marktführer für „Circular Economy Solutions“ zu etablieren. Dazu sollen in Kooperation mit Kunden und Lieferanten geschlossene Wertströme und Wertschöpfungsketten etabliert werden.

„Die Marktbedingungen in unseren Kernmärkten verändern sich im Zuge der Nachhaltigkeitsdebatte und den Zielsetzungen zur CO 2 -Reduktion sehr dynamisch. Wir nehmen diesen Wandel aktiv auf und richten unser Unternehmen proaktiv auf eine Circular Economy aus“, erklärte Vorstandschef Gunnar Groebler. Für den Konzern bedeute „Circularity“, einmal der Natur entnommene Ressourcen möglichst lange in der wirtschaftlichen Verwendung zu halten. Dadurch soll die zusätzliche Zufuhr endlicher Ressourcen in den Wirtschaftskreislauf minimiert werden.

Schon 2025 soll der erste Hochofen durch Direktreduktionsanlagen und Elektroöfen ersetzt werden, kündigte die Salzgitter AG weiter an. 2026 ist die Produktion von mehr als einer Mio Tonnen „grünem Stahl“ über diese Route geplant. Bereits 2033 und damit zwölf Jahre früher als ursprünglich avisiert, soll das integrierte Hüttenwerk vollständig auf die neue Welt ausgerichtet sein. „Das ist eine der größten Veränderungen in der mehr als 150jährigen Geschichte des Salzgitter-Konzerns“, so Groebler weiter.