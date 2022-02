Remondis und Shell vereinbaren Zusammenarbeit

Der Ölmulti Shell und der Entsorger Remondis haben eine langfristige, strategische Zusammenarbeit vereinbart. In einem so genannten Memorandum of Understanding (MoU) haben sich die neuen Partner darauf geeinigt, sich zunächst auf die Entwicklung eines Rohstoff-Kreislaufs rund um den Shell Energy and Chemicals Park Rheinland im Kölner Süden konzentrieren zu wollen, teilte Remondis mit. Ziel sei es, die wachsende Nachfrage nach nachhaltigeren Energie- und Chemieprodukten zu decken.

Shell und Remondis wollen demnach die Branchen Abfallsammlung, -sortierung und -verwertung, Chemie und Energie miteinander verknüpfen und dabei die Stärken des jeweils anderen nutzen. Beide Unternehmen sind der Ansicht, dass die rasche und umfassende Verwirklichung einer Kreislaufwirtschaft von großer Bedeutung für die Dekarbonisierung des Sektors und für die Gesellschaft ist, heißt es in der Mitteilung. Sie werde es beiden Unternehmen ermöglichen, das Netto-Null-Emissionsziel des Pariser Abkommens zu erreichen.

Statt Rohöl will Shell künftig Wasserstoff, Abfälle und Biomasse einsetzen

„Statt Rohöl wollen wir in Zukunft vermehrt Wasserstoff, zirkuläre Abfallstoffe und Biomasse einsetzen, um daraus alternative Energie- und Chemieprodukte zu produzieren“, sagte Shell Deutschland-Chef Fabian Ziegler. Remondis-Geschäftsführer Jürgen Ephan ergänzte, dass „Deutschland und NRW attraktive Bedingungen für eine erfolgreiche Gestaltung der Energiewende bieten.“ Mit der nun unterzeichneten Absichtserklärung machten sich Remondis und Shell daran, einen beispielhaften Beitrag zur deutschen Energiewende zu leisten.

Im Zuge der sogenannten Powering Progress Strategie hatte Shell angekündigt, künftig weltweit nur noch fünf Raffinerien betreiben und diese sämtlich in Energy and Chemical Parks transformieren zu wollen. Dadurch würde die weltweite Produktion fossiler Kraftstoffe bei Shell bis 2030 voraussichtlich um 55 Prozent sinken. Der Shell Standort im Rheinland sollen dabei eine Vorreiterrolle einnehmen. Durch die Partnerschaft mit Remondis im Bereich der Kreislaufwirtschaft werde der Transformationsprozess hin zur klimaneutralen Energieproduktion noch einmal beschleunigt, heißt es in der Mitteilung.

10-MW-Elektrolyseur in Betrieb gegangen

Erst vor kurzem hatte Shell in Deutschland Pläne angekündigt, die Rohölverarbeitung im Werk Wesseling des Energie- und Chemieparks Rheinland im Jahr 2025 einstellen zu wollen. Zuvor hatte Shell an dem Standort einen Elektrolyseur mit einer Leistung von zehn Megawatt (MW) zu Herstellung von grünem Wasserstoff in Betrieb genommen.

Eine 100-MW-Elektrolyse sowie eine Bio-PTL-Anlage, in der aus grünem Strom und Biomasse synthetische Flugkraftstoffe und Rohbenzin hergestellt werden sollen, befinden sich den Angaben zufolge in einem fortgeschrittenen Planungsstadium, stehen aber noch vor einer finalen Investitionsentscheidung. Für den Bau einer Anlage zur Herstellung von Bio-LNG für den Schwerlastverkehr soll hingegen in Kürze der Startschuss fallen. Remondis und Shell kündigten an, in Zukunft gemeinsam ihre Anstrengungen für klimaneutrale Energie, Produktion und Logistik intensivieren zu wollen.