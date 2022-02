Recyclingsparte von Umicore erneut mit Rekordergebnissen

Der belgische Metallurgiekonzern Umicore hat mit seinen Recyclingaktivitäten im vergangenen Jahr einen deutlich höheren Umsatz erzielt und Rekordergebnisse erwirtschaftet. Laut heute präsentierten Zahlen stiegen die Erlöse der Recyclingsparte 2020 um ein Drittel auf 1,1 Mrd €. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) nahm sogar um 58 Prozent auf 573 Mio € zu.

Als Gründe für die positive Entwicklung verweist Umicore auf eine anhaltend starke operative Leistung und ein hohes Aktivitätsniveau in den verschiedenen Geschäftsbereichen, einen starken Beitrag der Handelsaktivitäten und ein „außergewöhnlich starkes“ Edelmetallpreisumfeld mit einem Höchststand der Preise für Platingruppenmetalle (PGM) in der ersten Jahreshälfte. Die Geschäftseinheit Edelmetallraffination habe das hohe Preisniveau in vollem Umfang nutzen können, indem sie die Verwertung von komplexen PGM-reichen Einsatzmaterialien optimierte.

Im laufenden Jahr will der Konzern in der Recyclingsparte weiterhin von einem „günstigen Angebotsmix“ und „robusten“ Verarbeitungsmengen in der Edelmetallraffination profitieren. Letztere werden aber aufgrund eines für die zweite Jahreshälfte geplanten Wartungsstillstands nur in etwa auf dem Gesamtniveau des Vorjahres liegen, prognostiziert Umicore.

Unter der Annahme, dass das Preisniveau für Edelmetallpreise, welches aktuell deutlich unter den Spitzenwerten des Vorjahres liegt, das ganze Jahr über anhält, geht der Konzern zwar für 2022 erneut von einem starken Ergebnis der Recyclingsparte aus. Das Rekordniveau des Vorjahres werde aber wahrscheinlich nicht erreicht.

Insgesamt hat Umicore seine Umsätze im abgelaufenen Geschäftsjahr um mehr als 20 Prozent auf 4,4 Mrd € gesteigert. Das bereinigte EBIT des Gesamtkonzerns nahm sogar um über 80 Prozent auf 971 Mio € zu. Unter dem Strich meldet Umicore einen Nettogewinn von 619 Mio € für 2021 – das ist fast fünfmal so viel im Jahr davor.