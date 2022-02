Konstante Altpapierpreise zum Jahresbeginn und steigende Tendenz für Februar

Nachdem die Altpapierpreise in Deutschland zum Jahresbeginn erwartungsgemäß stabil geblieben sind, werden für Februar wieder steigende Preise bei den Massensorten erwartet. Ursächlich dafür sollen das untypisch geringe Mengenaufkommen im Januar sowie der wieder anziehende Export von europäischem Altpapier sein. Den dadurch etwas reduzierten Mengen im Angebot stand eine weiterhin hohe Nachfrage aus der Papierindustrie gegenüber. Die Bestrebungen der Einkäufer, die Preise wenigstens konstant zu halten, erfüllen sich somit offenbar nicht.

Für Januar hatte die Papierindustrie sogar auf fallende Preise gehofft. Die ursprünglich geforderten Senkungen von 10 bis 20 € ließen sich aber nicht realisieren, da die Mengen im Aufkommen und die Lagerbestände mit Überhängen vom Dezember nicht so hoch ausfielen wie sonst zum Jahresbeginn üblich. Die Versorgung soll in den meisten Fabriken aber weiterhin ausreichend bis gut gewesen sein, so dass sich zumindest bei den Massensorten ein relativ ausgeglichener Markt zeigte.

Für Februar erwarten viele Marktteilnehmer bei den Massensorten Preissteigerungen um 5 bis 10 €. Einige Gesprächspartner berichten von einem spürbar geringeren Aufkommen, andere zumindest von saisontypisch schwachen Erfassungsmengen. Hinzu kommen Berichte von einer wieder verstärkten Nachfrage nach Altpapier im Fernostexport.

Aus Deutschland sollen zwar bisher weiterhin nur geringe Mengen abfließen. Aus den Benelux-Ländern sowie Großbritannien werde aber bereits wieder mehr exportiert, hieß es von mehreren Gesprächspartnern. Entsprechend weniger Mengen gelangten aus diesen Ländern nach Deutschland, so dass insbesondere im Westen und Norden Altpapier aktuell knapper sein soll und die Preise dementsprechend dort stärker zulegen.

