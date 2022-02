Immer mehr Städte und Gemeinden planen Zero-Waste-Konzepte

Kiel ist bereits offiziell Kandidat, München und Köln entwickeln Konzepte, Berlin hat einen Maßnahmenplan vorgelegt, Düsseldorf, Leipzig und Würzburg bekunden Interesse – immer mehr Städte sind auf dem Weg, zur Zero Waste City zu werden. Die europaweite Koordination und Zertifizierung der Städte übernimmt das Netzwerk „Zero Waste Europe“ (ZWE).

Das Leitbild des Netzwerks setzt bei der Abfallvermeidung an: Abfälle sollen nach Möglichkeit entweder gar nicht erst entstehen oder als Rohstoffe im Kreislauf geführt werden. Aktuell nehmen nach Angaben des Netzwerks europaweit 445 Städte und Gemeinden an dem Programm teil. Die durchschnittliche Dauer der Umsetzung eines Zero-Waste-Konzepts dauere zwei bis drei Jahre.

Eine Vorreiterrolle nimmt Kiel ein, da sich die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt als erste Stadt in Deutschland dem Netzwerk "Zero Waste Europe" angeschlossen hat. Seit Mai 2021 trägt Kiel den offiziellen Titel "Zero Waste Candidate City".

Kiel könnte 2023 als erste deutsche Stadt zertifiziert werden

Um diesen Status zu erhalten, hat Kiel zwischen 2019 und 2020 mit Unterstützung des Wuppertal Instituts das 270 Seiten starke Zero-Waste-Konzept entwickelt, in dem mehr als 100 Maßnahmen zur Abfallvermeidung verankert sind. Diese Maßnahmen adressieren die Bereiche Abfallsystemumstellung, private Haushalte, Bildungseinrichtungen, öffentliche Verwaltung sowie Gewerbe, Handel und Events. Dadurch möchte Kiel die jährliche Gesamtabfallmenge pro Kopf bis 2035 durchschnittlich um 15 Prozent reduzieren und die Restabfälle bis 2035 halbieren.

Mit der einstimmigen Verabschiedung des Zero-Waste-Konzepts im November 2020 hat die Umsetzungsphase der einzelnen Maßnahmen begonnen. Aktuell durchläuft Kiel eine umfangreiche Auditierung, um voraussichtlich im kommenden Jahr den vollen Zertifizierungsstatus als erste "Zero Waste Certified City" in Deutschland zu erlangen, sagte Selina Kahl, Projektleiterin von Zero Waste Kiel, gegenüber EUWID.

