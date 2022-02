Bundesratsausschüsse gegen bioabbaubare Kunststoffbeutel in der Bioabfallsammlung

Im parlamentarischen Verfahren zur so genannten kleinen Novelle der Bioabfallverordnung (BioAbfV) lehnen die beteiligten Ausschüsse des Bundesrates den Einsatz von biologisch abbaubaren Kunststoffbeuteln zur Sammlung von Bioabfällen ab. Die Novelle der Bioabfallverordnung steht im Rahmen der „Verordnung zur Änderung abfallrechtlicher Verordnungen“ am Freitag nächster Woche im Bundesrat auf der Tagesordnung.

Zur Begründung verweisen die Bundesrats-Ausschüsse auf die bisherigen Erfahrungen mit den so genannten BAW-Beuteln: Selbst ganz einfache Regelungen („Kein Kunststoff in die Biotonne“) würden auch bei intensiver Öffentlichkeitsarbeit oftmals nur unzureichend eingehalten. Es bestünden daher Zweifel, ob die geplanten Regelungen zur Zulässigkeit von biologisch abbaubaren Kunststoff-Sammelbeuteln in der Praxis umzusetzen bzw. zu überwachen seien.

Hinzu komme, dass biologisch abbaubare Kunststoffe aus überwiegend nachwachsenden Rohstoffen weder einen positiven Wert für die biologische Behandlung noch für das erzeugte Produkt aufweisen. Zudem führten diese Beutel, zumindest teilweise, zu erheblichen Problemen in einigen Behandlungsanlagen, heißt es in den Ausschussempfehlungen weiter.

Verschärfte Grenzwerte für Fremdstoffe

Korrekturbedarf sehen die Bundesrats-Ausschüsse für Umwelt sowie für Agrarpolitik und Verbraucherschutz bei den Grenzwerten für Fremdstoffe bei der bodenbezogenen Verwertung: Die bislang vorgesehene Übernahme der Grenzwerte für Fremdstoffe in abgabefertigen Komposten, Gärrückständen und Gemischen aus der Düngemittelverordnung (DüMV) reiche nicht aus.

