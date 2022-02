BASF und Neveon kooperieren beim Recycling von Matratzen

Der Chemiekonzern BASF und der Schaumstoffspezialist Neveon arbeiten gemeinsam an der Weiterentwicklung des Recyclings von ausgedienten Matratzen. Ziel sei es, einen geschlossenen Produktkreislauf für Matratzen zu etablieren, teilte beide Unternehmen vergangene Woche mit. Derzeit werden ausgediente Matratzen überwiegend thermisch verwertet oder deponiert.

Bereits dieses Jahr wollen die beiden Unternehmen erste Pilotmengen an rezyklierten Matratzenschäumen aus eingesammelten Altmatratzen herstellen. Im nächsten Schritt soll das Recycling dann in den kommenden Jahren in einen größeren Maßstab überführt werden.

Nasschemisches Recyclingverfahren für gebrauchte Matratzen

BASF entwickelt ein nasschemisches Recyclingverfahren für gebrauchte Matratzen aus flexiblem Polyurethan. Erste Versuche im kleineren Maßstab verliefen sehr vielversprechend. Bereits Mitte 2020 hatte BASF erste Pilotversuche am Standort Schwarzheide in Brandenburg gefahren.

Aus den Altmatratzenschäumen können die ursprünglichen Polyole zurückgewonnen und erneut zur Herstellung von hochwertigen Weichschaumblöcken eingesetzt werden. Die Qualität dieser Weichschaumblöcke aus PU-Rezyklat sei vergleichbar zu der von Weichschaumblöcken, welche aus fossilen Rohstoffquellen hergestellt wurden. Somit können hochwertige neue Matratzen aus alternativem Polyurethan produziert werden.

Den vollständigen Artikel lesen Sie nächste Woche in EUWID Recycling und Entsorgung 08/2022. Für Kunden unseres Premium-Angebots steht die aktuelle Ausgabe bereits ab Dienstag, 14 Uhr, als E-Paper zur Verfügung: