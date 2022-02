Aurubis baut für 70 Mio € neue Recyclinganlage in Belgien

Der Multimetall-Konzern Aurubis hat ein weiteres strategisches Großprojekt beschlossen. Am belgischen Produktionsstandort Olen soll eine hochmoderne und energieeffiziente Recyclinganlage für Nickel und Kupfer entstehen. Die Investitionskosten werden auf 70 Mio € beziffert. Der Baubeginn ist für September dieses Jahres, die Inbetriebnahme für Sommer 2024 vorgesehen. Bei Vollbetrieb soll die Anlage dem Hamburger Unternehmen im Geschäftsjahr 2025/26 einen Ebitda-Beitrag von 15 Mio € einbringen.

Wie Aurubis informiert, dient die Anlage der Behandlung von Elektolytströmen aus den beiden belgischen Aurubis-Standorten Olen und Beerse. In einem hydrometallurgischen Prozess soll dieses „Bleed“ genannte Material von Unreinheiten befreit und wertvolle Metalle wie Nickel und Kupfer zurückgewonnen werden. Die Anlage umfasse ein komplettes Elektrolye-Reinigungssystem, das als Bleed treatment Olen Beerse (BOB) bezeichnet wird.

Als leistungsstarker Standort für Metallrecycling im Aurubis-Hüttenverbund verarbeitet das Werk in Olen den Angaben zufolge jährlich bis zu 135.000 Tonnen multimetallische Recyclingmaterialien und produziert Kupferkathoden sowie verschiedene Kupferprodukte. Das 20 Kilometer entfernte Werk in Beerse verarbeitet mehr als 250.000 Tonnen komplexe Recyclingmaterialien und betreibt ebenfalls eine Kupferelektrolyse. BOB sei eine wichtige Ergänzung des belgischen Produktionsclusters zur Gewinnung von Nickel und Kupfer aus den Materialströmen sowie zur Entfernung von Unreinheiten aus dem Bleed, so Aurubis.

Neue Anlage soll den konzernweiten Materialfluss weiter optimieren

Insgesamt gibt es im Aurubis-Hüttennetzwerk in Hamburg und Lünen sowie am bulgarischen Standort Pirdop noch drei weitere bleed treatment-Anlagen. Die neue Anlage in Olen ermöglicht es Aurubis zufolge, den konzernweiten Materialfluss noch weiter zu optimieren und effizienter zu gestalten.

„Mit diesen umfangreichen Kapazitäten für die Verarbeitung von Bleed in Olen sind wir in der Lage, wertvolle Metalle aus den dynamischen und sich ständig verändernden Recyclingmärkten und Materialien optimal zu verwerten“, so die verantwortliche Managerin bei Aurubis Olen, Inge Hofkens. „Die Einbindung dieser hochmodernen Anlage in unsere Recyclingprozesse unterstreicht die Absicht von Aurubis, immer nachhaltiger zu werden und den gesamten Produktionszyklus intern abzudecken. Darüber hinaus schaffen wir 35 neue Arbeitsplätze in Olen und unterstreichen so die Bedeutung der Anlage für den gesamten Konzern.“

