Altgerätesammelmenge steigt in Deutschland erstmals auf über eine MioTonnen – Sammelquote weiter bei 44 Prozent

In Deutschland wurden im Jahr 2020 erstmals mehr als eine Mio Tonnen Altgeräte erfasst und behandelt. Die bei den Erstbehandlungsanlagen angenommene Menge an E-Schrott stieg laut letzte Woche veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamtes gegenüber 2019 um mehr als neun Prozent auf insgesamt 1,037 Mio Tonnen.

Die von Destatis ausgewiesene Menge der in die Erstbehandlung gegebenen Altgeräte stimmte in den letzten Jahren mit den vom Bundesumweltministerium nach Brüssel gemeldeten Zahlen zur E-Schrottsammlung für Deutschland überein. In Relation zu der in den Jahren 2017 bis 2019 im Durchschnitt verkauften Menge an Neugeräten ergibt sich somit für 2020 eine Sammelquote von etwas mehr als 44 Prozent. Der Vorjahreswert konnte somit trotz einer insgesamt gestiegenen Erfassungsmenge nicht übertroffen werden.

