Remondis übernimmt Veolia Recycling in Schweden

Der Entsorger Remondis erweitert seine Aktivitäten in Schweden deutlich. Die Remondis International GmbH übernimmt nach eigenen Angaben sämtliche Geschäftsanteile der Veolia Recycling Solutions Nordic AB. Über den Kaufpreis sowie weitere Details der Akquisition haben beide Unternehmen Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden.

Mit der Akquisition stärkt Remondis seine die Marktposition in Nordeuropa. In Dänemark war der Konzern aus Lünen bereits 2018 mit der Übernahme des Recyclers M. Larsen Vognmandsfirma eingestiegen. In Schweden kaufte der Konzern im gleichen Jahr Anteile an der Ad Infinitum AB. Die nun von Veolia übernommenen Aktivitäten in Schweden seien im Wesentlichen klassisches Recycling mit einem hohen Anteil an Sammlung, Aufbereitung und Vermarktung von Recyclingrohstoffen, Dienstleistungen sowie Industriereinigung, heißt es.

Im Bereich der Industriereinigung erfolge durch die Akquisition der erstmalige Einstieg in den schwedischen Markt, so der Konzern. Insgesamt verfügt Veolia Recycling über 65 Standorte in Schweden, die im Zuge der Transaktion von Remondis übernommen werden.

Werner Hols, CEO North & West Europe, betont die Bedeutung der Akquisition für Remondis als wichtigen Schritt: „Wir freuen uns, mit der Übernahme der Veolia-Standorte in Schweden unsere Marktpräsenz in Skandinavien spürbar erweitern zu können.“