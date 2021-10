Henry Forster neuer bvse-Präsident

Der Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung hat einen neuen Präsidenten. Künftig steht Henry Forster an der Spitze des bvse. Der Geschäftsführer der Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft (IAG) sei in der heutigen Mitgliederversammlung mit überwältigender Mehrheit an die Spitze des mit 980 Mitgliedsunternehmen größten Recycling- und Entsorgerverbandes Europas gewählt worden, teilte der bvse mit. Der 55-Jährige folgt damit auf Bernhard Reiling, der sich nach neunjähriger Amtszeit entschlossen habe, nicht mehr für das Präsidentenamt zu kandidieren. Als neuer Ehrenpräsident bleibe Reiling den Führungsgremien des bvse jedoch weiter verbunden, heißt es.

Nach Verbandsangaben ist Forster bereits seit 27 Jahren in der Entsorgungswirtschaft in führenden Positionen als technischer Betriebsleiter, Niederlassungsleiter und Geschäftsführer tätig. Vor seinem Wechsel nach Mecklenburg-Vorpommern zum landeseigenen Deponiebetreiber IAG im November letzten Jahres, war Forster zwölf Jahre lang Geschäftsführer der baden-württembergischen Gesellschaft im Ostalbkreis zur Abfallbewirtschaftung (GOA). Vorher war er bei weiteren Unternehmen in der Abfallwirtschaft tätig – unter anderem bei Nehlsen.

Für Henry Forster stellen die kleinen und mittleren Unternehmen das Rückgrat und die Zukunft der Recycling- und Entsorgungsbranche. „Dass das so bleibt, dafür sorgen nicht zuletzt viele engagierte und innovative Unternehmer und deren Belegschaften und dafür sorgt der bvse als schlagkräftiger und sachkundiger Bundesverband. Das ist mein zentrales Anliegen und danach werden wir auch in Zukunft unsere Arbeit ausrichten“, erklärte der frisch gewählte bvse-Präsident in Marienfeld.

„Wir stehen vor einer Zeitenwende. Recycling ist gelebter Klimaschutz und eine erfolgreiche Volkswirtschaft kann nur als nachhaltige Kreislaufwirtschaft Zukunft haben. Die Recycling-, Sekundärrohstoff- und Entsorgungswirtschaft kann hier einen großen Beitrag leisten“, ist Forster überzeugt.

Im bvse engagiert sich Forster bereits seit Jahren im Vorstand des Fachverbandes Papierrecycling. Außerdem führte er den Kreislaufwirtschaftsausschuss und war als Schatzmeister Mitglied im bvse-Präsidium und im Gesamtvorstand, so der Verband.