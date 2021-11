Baustoffkonzern Holcim will bis 2030 jährlich rund 100 Mio Tonnen Abfall recyceln

Der Schweizer Baustoffkonzern Holcim will weltweiter Marktführer für innovative und nachhaltige Baulösungen werden. Dazu gehören auch verstärkte Anstrengungen beim Recycling. Wie Holcim am Donnerstag im Rahmen seines Capital Market Days vor Investoren und Pressevertretern bekannt gab, hat sich der Konzern zum Ziel gesetzt, bis 2025 rund 75 Mio Tonnen Abfälle zu recyceln. Bis 2030 soll dieser Wert sogar auf 100 Mio Tonnen steigen.

Holcim zählt sich bereits jetzt zu einem der weltweit führenden Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft. Den Angaben zufolge hat das Unternehmen im Jahr 2020 konzernweit rund 46 Mio Tonnen Abfall recycelt. Während der Fokus aber bisher vor allem auf der Nutzung zurückgewonnener Abfälle aus der Energie-, Stahl- und Mineralienproduktion wie Hüttensand, Flugasche und Recyclinggips sowie dem Einsatz von Ersatzbrennstoffen im Klinkerbrennprozess lag, will der Konzern nun auch verstärkt in das Bauabfallrecycling einsteigen.

Holcim steigt verstärkt in das Recycling von Bau- und Abbruchabfällen ein

So hat sich Holcim zum Ziel gesetzt, die Recyclingmenge an Bau- und Abbruchabfällen wie Beton, Ziegeln und Asphalt von aktuell sechs Mio Tonnen bis 2025 auf zehn Mio Tonnen annähernd zu verdoppeln. Unter dem Namen „EcoPlanet“ vertreibt Holcim seit kurzem den eigenen Angaben zufolge weltweit ersten Zement mit einem Anteil von 20 Prozent Bau- und Abbruchabfällen. Bisher werde das Produkt in zwölf europäischen und nordamerikanischen Märkten angeboten. Zwischen Juli und Oktober 2021 sei das monatliche Verkaufsvolumen um über 180 Prozent gestiegen.

Noch werde die Verwendung großer Mengen an Bau- und Abbruchabfällen im Zement durch Europäische Normen und Standards allerdings begrenzt. Holcim rechnet aber damit, dass bis 2023 die EU-Regelungen entsprechend angepasst sind. Man sei bereit, die Chance zu ergreifen, Recyclingzement in großem Maßstab zu vermarkten.

Wie Holcim-CEO Jan Jenisch erklärte, soll jeder Holcim-Standort zu einem Recyclingzentrum werden. „Wir verfügen über alle Einrichtungen, um Bau- und Abbruchabfälle anzunehmen, zu recyceln und in unsere neuen Produkte einzubauen“, so Jenisch. Die Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen werde zu einem „One-Stop-Shop“ für die Kunden, heißt es in einer Folienpräsentation.

