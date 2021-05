Europas Kunststoffhersteller wollen Investitionen in chemisches Recycling steigern

Europas Kunststofferzeuger investieren massiv in das chemische Recycling von Kunststoffabfällen. Zwar gibt es noch keine Großanlagen zur Umwandlung der Abfälle, etwa in Pyrolyseöl, doch die Industrie scheint fest entschlossen, auf die chemischen Recyclingverfahren zur Produktion von Rohstoffen für die Kunststoffherzeugung zu setzen.

Vorige Woche betonte der Verband der Kunststofferzeuger in Europa, dass die Branchenunternehmen ihre Investitionen in das chemische Recycling in den nächsten Jahren mehr als verdoppeln wollen. Sie erwarten dafür allerdings auch Investitionssicherheit.

Laut dem Branchenverband Plastics Europe planen Europas Kunststofferzeuger, ihre Investitionen in das chemische Recycling von 2,6 Mrd € im Jahr 2025 auf 7,2 Mrd € im Jahr 2030 deutlich zu steigern. Vor diesem Hintergrund fordert der Verband von der Politik einen harmonisierten und klaren politischen und gesetzlichen Rahmen im EU-Binnenmarkt, damit die Investitionen in diese „Schlüsseltechnologie und den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft“ weiter beschleunigt werden können.

