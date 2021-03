Suez präsentiert konkretes Angebot für Übernahme durch Ardian und GIP

Der französische Umweltkonzern Suez hat versucht, in die festgefahrene Situation mit seinem Konkurrenten Veolia neue Bewegung zu bringen. Am Wochenende präsentierte Suez Details zu einer möglichen Übernahme großer Unternehmensbereiche durch die beiden Investmentfonds Ardian und GIP.

Auf Basis dieses Vorschlags will Suez nun zeitnah in Verhandlungen mit Veolia eintreten. Der Konkurrent lehnte das Alternativangebot jedoch umgehend ab. Man werde die Beteiligung von 29,9 Prozent an Suez weder verkaufen noch tauschen, stellte Veolia klar.

Das Angebot von Ardian und GIP sieht die Übernahme mehrerer Teilbereiche von Suez vor, darunter alle französischen Aktivitäten in den beiden Geschäftsbereichen Wasser und Entsorgung sowie verschiedene internationale Aktivitäten im Bereich der Wasserbehandlung und -aufbereitung. Die vorgeschlagene Barabfindung für alle relevanten Aktivitäten belaufe sich auf einen Unternehmenswert von 15,8 Mrd €, was einem Wert von 20 € je Aktie entspreche, berichtet Suez. Veolia bietet den restlichen Aktionären hingegen 18 € je Suez-Aktie.

