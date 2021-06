Schrottrecycler Sims hebt Gewinnprognose an

Der Schrott- und Metallrecyclingkonzern Sims hat die Gewinnprognose für sein laufendes Geschäftsjahr, das am 30. Juni endet, nach oben korrigiert. Das Unternehmen begründete dies mit der Prognose, dass die „hervorragenden Ergebnisse“ des dritten Quartals auch im vierten Quartal gehalten würden. Sims erwartet jetzt für das Gesamtjahr ein um außerordentliche Posten bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) zwischen 360 und 380 Mio australischen Dollar, was rund 229 bis 241 Mio € entspricht.

Zuvor hatte der Konzern, der in Nordamerika, Australien, Asien und Europa aktiv ist, mit einem bereinigten Ebit zwischen 260 und 310 Mio australischen Dollar gerechnet. Die aktualisierte Prognose basiert auf der Annahme, dass es im Juni zu keinen Verzögerungen bei geplanten Lieferungen kommt.

Der Konzern berichtet von einer weiteren Erholung der Eingangsmengen. Nachdem die eigenen Tonnagen in der ersten Geschäftsjahreshälfte bei 85 Prozent des Niveaus im Vor-Corona-Geschäftsjahr 2018/19 lagen, erreichte der Zufluss an Schrott und Altmetallen im aktuellen Halbjahr 95 Prozent. Die höheren Preise führten zu einer „allgemeinen Verbesserung der Bruttomarge pro Tonne“, so Sims.

Konzernchef Alistair Field erläuterte, dass die Gewinnprognose Sims' vom April „berechtigte Bedenken“ einbezogen habe, ob der schnelle Preisanstieg ab Dezember 2020 zu einem außergewöhnlichen Ebit beitragen würde, das im vierten Quartal nicht gehalten würde. „Erfreulicherweise ist das nicht der Fall und wir erwarten, dass das vierte Quartal so stark wird wie das dritte“, sagte Field. Die Ergebnisse des Geschäftsjahres will der Konzern Mitte August veröffentlichen.