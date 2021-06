Lego stellt Baustein-Prototyp aus Recycling-PET vor

Der dänische Spielwarenhersteller Lego hat seinen ersten Prototypen für einen Baustein aus wiederverwertetem Kunststoff präsentiert. „Der Stein, der PET aus gebrauchten Flaschen einsetzt, ist der erste aus Recyclingmaterial, der die strengen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen von Lego erfüllt“, teilte das Unternehmen mit.

Es wird allerdings noch einige Zeit dauern, bevor Bausteine aus Recyclingmaterial in die Serienproduktion gehen. Lego wird den Prototypen zunächst weiter testen und an der Materialformulierung arbeiten. Diese nächste Testphase, in der unter anderem untersucht wird, wie das Material gefärbt werden kann, wird nach Erwartung des Unternehmens mindestens ein Jahr in Anspruch nehmen. Danach werde geprüft, ob man zur Phase der Pilotproduktion übergehen werde, so Lego weiter.

Der Prototyp besteht den Angaben zufolge aus Recycling-PET, das von Lieferanten in den USA bezogen wurde. Die von ihnen genutzten Verfahren seien von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) und der US-amerikanischen Food & Drug Administration (FDA) zugelassen, so Lego.

