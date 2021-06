BASF baut Prototyp zum Recycling von Lithium-Akkus in Schwarzheide

BASF will an seinem Standort im brandenburgischen Schwarzheide eine Prototypanlage für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien und Produktionsabfällen errichten. Mit der Anlage will der Chemiekonzern Verfahren entwickeln und Technologien optimieren, so dass künftig mehr Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan aus ausgedienten Lithium-Ionen-Batterien zurückgewonnen werden kann.

Darüber hinaus sollen in der Anlage auch Metalle aus Produkten von Zellherstellern und Herstellern von Batteriematerialien recycelt werden, die nicht den Produktspezifikationen entsprechen. Die Investition werde etwa 35 neue Arbeitsplätze in der Produktion schaffen, die Inbetriebnahme sei für Anfang 2023 geplant, teilte das Unternehmen weiter mit.

Von der Recyclinganlage erhofft sich BASF angesichts des starken Wachstums bei Elektrofahrzeugen einen wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Zugang zu relevanten Metallen für Kathodenmaterialien. Die gewonnenen Metalle sollen zur Herstellung neuer Kathodenmaterialien verwendet werden und ermöglichten eine Kreislaufwirtschaft für die Batterie-Wertschöpfungskette, erklärte der Konzern.

In Schwarzheide hat BASF im letzten Jahr mit dem Bau einer neuen Anlage für Kathodenmaterialien begonnen. Die Anlage soll ab 2022 die Ausstattung von rund 400.000 vollelektrischen Fahrzeugen pro Jahr mit BASF-Batteriematerialien ermöglichen.

„Mit der Investition in das Batterierecycling und unserer führenden Prozesstechnologie für die Herstellung von Kathodenmaterialien wollen wir den Kreislauf schließen und gleichzeitig den CO 2 -Fußabdruck unserer Kathodenmaterialien um insgesamt bis zu 60 Prozent im Vergleich zum Industriestandard reduzieren“, sagte Matthias Dohrn, vom BASF-Unternehmensbereich Catalysts. „Damit erfüllen wir die Anforderungen unserer OEM-Kunden in der Automobilindustrie und tragen zu einer nachhaltigeren Zukunft für uns alle bei.“

Förderbescheid über 175 Mio € für Batteriestandort Deutschland

BASF hatte im letzten Jahr von Bund und Ländern für den Batteriestandort Deutschland einen Förderbescheid in Höhe von 175 Mio € erhalten. Die Förderung erfolge für die Forschung sowie zum Bau von Anlagen für die Produktion und das Recycling von Batteriematerialien, hieß es damals vom Bundeswirtschaftsministerium mit.

Zu den Recyclingkapazitäten sowie zu den gesamten Investitionskosten der Anlagen für die Produktion von Batteriematerialien im finnischen Harjavalta und im brandenburgischen Schwarzheide wollte sich BASF damals gegenüber EUWID nicht äußern. Es sei jedoch das Ziel, weltweit führend im Recycling von Lithium-Ionen-Batterien für die Automobilindustrie zu werden, hieß es.