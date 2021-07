Remondis-Tochter Xervon wartet nun auch Windräder

Die auf die technische Instandhaltung spezialisierte Remondis-Tochter Xervon wartet jetzt auch Windenergieanlagen. Die Xervon Wind GmbH werde als herstellerunabhängiger Service Provider ein Leistungsspektrum abdecken, das den gesamten Lebenszyklus von Windenergieanlagen umfasse, teilte Remondis mit. Services im Rahmen der Anlagenerrichtung seien dabei ebenso inbegriffen wie Inspektions-, Wartungs- und Reparaturleistungen oder Projekte im Zuge von Retrofits und Demontagen.

Remondis ist mit Xervon im Instandhaltungsmarkt schwerpunktmäßig in der Chemie-, Gas-, Öl- und Kraftwerksindustrie aktiv. Xervon gehört zur Maintenance & Services-Sparte von Remondis, zu der auch der Industriereiniger Buchen gehört. Die Erfahrung aus dem bisherigen Geschäft will Remondis in die Windenergiebranche übertragen und Dienstleistungen für erhöhte Anlagenverfügbarkeit, optimierte Produktivität und verlängerte Anlagennutzungsdauer erbringen. Durch die Zugehörigkeit zur Remondis-Gruppe könne Xervon Wind zudem angrenzende Gewerke bereitstellen, woraus sich zusätzliche Synergien ergeben, heißt es in der Mitteilung.

Remondis strebt schnelles Wachstum an

Zu Geschäftsführern der Xervon Wind GmbH wurden Maik Schlapmann und Tobias Wilming bestellt. Schlapmann ist den Angaben zufolge seit gut 16 Jahren im Windenergiemarkt tätig. Wilming leitet den Standort der Xervon Instandhaltung in Lingen und kennt daher das Leistungsspektrum der Remondis Maintenance & Services-Gruppe.

Xervon Wind soll nach Angaben von Remondis noch im laufenden Halbjahr am Markt operativtätig werden. Analog der Bedeutung des Bereichs als weiteres Geschäftsfeld will Remondis schnell wachsen – sowohl durch organisches Wachstum als auch durch zielgerichtete Akquisitionen.