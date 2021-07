Erfasste Altgerätemenge steigt deutlich – Lücke zu Sammelziel dennoch immer größer

In Deutschland wurden im letzten Jahr deutlich mehr alte Elektro- und Elektronikgeräte gesammelt. Laut aktuellen Zahlen der Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR) nahmen Kommunen, Vertreiber und Hersteller 2020 insgesamt knapp 850.000 Tonnen E-Schrott zurück. Das waren rund 110.000 Tonnen bzw. etwa 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Sammelziel von 65 Prozent rückt dennoch in immer weitere Ferne. Bezogen auf die durchschnittliche Inverkehbringungsmenge von Neugeräten der Jahre 2017 bis 2019 ergibt sich lediglich eine Sammelquote von 36 Prozent.

Die EAR-Zahlen bilden allerdings nur einen Teil der Altgerätesammlung in Deutschland ab, da für die Meldung der offiziellen Zahlen an die EU-Kommission auch noch zusätzliche Daten des Statistischen Bundesamts mit einbezogen werden. Für 2019 lag diese Menge um rund 200.000 Tonnen über der EAR-Menge. Aber selbst, wenn die tatsächlich erfasste E-Schrottmenge auch im letzten Jahr im selben Umfang höher ausgefallen ist, läge die Sammelquote nur bei rund 45 Prozent.

Da der Absatz an Neugeräten im letzten Jahr um weitere zehn Prozent gestiegen ist und sich somit die Sammelverpflichtung weiter erhöht, vergrößert sich die Lücke zwischen Mindestsammelziel und erfasster Menge wahrscheinlich auch in diesem Jahr. So müssten 2021 insgesamt knapp 1,7 Mio Tonnen E-Schrott über die offiziellen Kanäle erfasst werden, um das Sammelziel von 65 Prozent zu erreichen.

Warum sich das Problem in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch weiter verschärft, bei welchen Gerätekategorien die Lücken zwischen erfassten Mengen und Sammelzielen besonders groß sind und über welche Kanäle im letzten Jahr Mengensteigerungen realisiert werden konnten lesen Sie nächste Woche in EUWID Recycling und Entsorgung 27/2021. Für Kunden unseres Premium-Angebots steht die Ausgabe bereits ab Dienstag, 14 Uhr, als E-Paper zur Verfügung: