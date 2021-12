Kartellamt erteilt Freigabe für Joint Venture von Remex und K+S

Das Bundeskartellamt hat heute die Freigabe für den Zusammenschluss des neuen Gemeinschaftsunternehmens REKS gegeben. Mit dem Joint Venture wollen das Bergbauunternehmen K+S und die Remondis-Tochter Remex ihre Aktivitäten in den Bereichen der untertägigen Entsorgung sowie der Abdeckung von Kali-Rückstandshalden bündeln. Der Abschluss der Transaktion soll noch vor Jahresende erfolgen

Die gleichberechtigte Partnerschaft sieht vor, dass K+S dem Gemeinschaftsunternehmen seine untertägigen Entsorgungsanlagen exklusiv zur Verfügung stellt und den Vertrieb für die Entsorgung von Abfällen in das Joint Venture einbringt. Remex bringt im Gegenzug seine 100-prozenzige Tochtergesellschaft Aurec, die am K+S-Standort Bernburg mineralische Abfälle für den Bergversatz aufbereitet, sowie entsprechende Vertriebsaktivitäten ein.

Durch die Vereinung der einzigartigen Infrastruktur hochmoderner Entsorgungsanlagen von K+S mit dem weitreichenden und engmaschigen Vertriebsnetz von Remex eröffne sich dem neuen Gemeinschaftsunternehmen REKS ein noch besserer Marktzugang bei der Abfallentsorgung und –aufbereitung, begrüßt K+S in einer Pressemitteilung die Kartellamtsentscheidung.

Wettbewerbsrechtliche Bedenken verzögerten das Vorhaben

Ursprünglich hatten Remex und K+S das Closing bereits für den Sommer 2021 avisiert. Bedenken der EU-Kommission hinsichtlich des Wettbewerbs auf den Märkten für die untertägige Beseitigung, insbesondere bei der Entsorgung von gefährlichen Flugaschen verzögerten aber das Verfahren. Von K+S und Remex vorgeschlagene Verpflichtungen waren für die Kommission zunächst nicht ausreichend, um die Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Binnenmarkt auszuräumen, weswegen der Fall an das Bundeskartellamt verwiesen wurde.

Das Bundeskartellamt ist laut K+S nun aber doch zu dem Schluss gekommen, dass keine weitere Prüfung erforderlich sei. Vorangegangen war die Entscheidung von Remex, sich von den Anteilen an der Minex GmbH zu trennen. Ferner hat K+S vor wenigen Tagen auf seiner Homepage eine Reihe von Zusagen für die Bereitstellung von Entsorgungskapazitäten und Redundanzen veröffentlicht.

K+S sichert Wettbewerbern Entsorgungskapazitäten im Untertageversatz zu

So will K+S für die Dauer von zehn Jahren Kapazitäten in Höhe von insgesamt 50.000 Tonnen pro Jahr für die Entsorgung gefährlicher Rückstände aus der Rauchgasreinigung in ihren Untertageversatz-Anlagen bereithalten, die für die Zusammenarbeit mit Zwischenhändlern inklusive Wettbewerbern vorgesehen sind. Ferner sagte K+S für die Dauer von 15 Jahren zu, gegenüber in Deutschland ansässigen Erzeugern gefährlicher Rauchgasreinigungsrückstände Annahmeerklärungen über die Entsorgung dieser Rückstände abzugeben.