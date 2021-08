Umicore erzielt Rekordergebnisse mit Recyclingaktivitäten

Die Geschäfte der Recyclingsparte von Umicore laufen weiterhin sehr gut. In der vergangenen Woche meldete der belgische Metallurgiekonzern für seine Recyclingaktivitäten einen Anstieg der Umsätze im ersten Halbjahr um knapp die Hälfte auf 652 Mio €. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 371 Mio € sogar fast doppelt so hoch wie im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

Zu diesem „Rekordergebnis“ hätten alle Geschäftsbereiche der Recyclingsparte beigetragen, hieß es. Die Nachfrage nach Produkten auf Edelmetallbasis und Recyclingdienstleistungen sei in allen Endmärkten und Regionen stark gewesen. Die Preise für Edelmetalle, insbesondere für Rhodium, erreichten außerdem „ein historisch hohes Niveau“, während die Volatilität der Metallpreise zu sehr günstigen Handelsbedingungen führte.

