Currenta gibt Inhalt der in Leverkusen explodierten Tanks bekannt

Mehr als zwei Wochen nach dem verheerenden Explosionsunglück in Leverkusen hat der Chempark-Betreiber Currenta heute detailliert über den Inhalt der explodierten Tanks informiert. Der explodierte Tank 3 enthielt demzufolge zum Zeitpunkt der Explosion 14 Kubikmeter schwefel- und phosphorhaltige Reststoffe, wie sie bei der Produktion von Pflanzenschutzmitteln entstehen. Die Reststoffe seien im Auftrag eines außerhalb des Chemparks ansässigen Kunden aus dem EU-Ausland zur Entsorgung in der dafür zugelassenen Anlage der Currenta bestimmt gewesen.

Bei den Stoffen in den anderen bei der Explosion und dem Brand ebenfalls zerstörten Tankbehältern handelte es sich um lösemittelhaltige Produktionsrückstände, die unterschiedliche Konzentrationen von Halogenen, Alkaloiden und Schwefel enthielten. Die konkreten Stoffbezeichnungen und Füllstände bietet das Unternehmen in einem separaten Dokument auf seiner Internetseite zum Download an.

Die Daten zu den vom Explosionsunglück am 27. Juli betroffenen Tanks der Firma Currenta konnten bisher aufgrund der staatsanwaltschaftlichen Ermittlung nicht veröffentlicht werden, betonte das Landesumweltministerium heute. Nachdem sich die zuständige Bezirksregierung Köln mit der Staatsanwaltschaft Köln verständigt hat, konnten die Daten heute veröffentlicht werden.

„Ich begrüße das, denn die betroffenen Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht auf Transparenz. Ich bin froh, dass damit nunmehr die notwendige Klarheit über die Inhalte der Tanks besteht. Currenta hat mit der heutigen Mitteilung für diese Klarheit sorgen können“, erklärte die nordrhein-westfälische Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU).

Die in den Tanks befindlichen Reststoffe waren Abfallprodukte aus der Chemieproduktion, die für die fachgerechte Entsorgung in der Sonderabfallverbrennungsanlage Leverkusen von Currenta vorgesehen waren, teilte das Unternehmen weiter mit. Neben dem Tank 3 seien weitere sieben Lagertanks der Tankgruppe zerstört worden. Die Sondermüllverbrennungsanlage selbst sei ebenfalls beschädigt worden.

Versicherungskonzern schätzt Schaden auf mittleren zweistelligen Millionen-Betrag

Heinen-Esser hatte bereits Anfang der Woche im Landtag berichtet, dass die Sondermüllverbrennungsanlage und das dazugehörige Tanklager im Entsorgungszentrum Leverkusen-Bürrig durch die Explosion stark beschädigt worden. Eine Einschätzung, wann die Anlage wiederhergestellt sein wird und den regulären Betrieb aufnehmen kann, liege derzeit noch nicht vor, heißt es in dem von der Ministerin präsentierten Bericht.

Der Versicherungskonzern Thalanx, bei dessen Tochter HDI der Chempark-Betreiber Currenta versichert ist, rechnet mit einem hohen Schaden. Der Schaden durch die heftige Detonation in dem Chemiepark werde im dritten Quartal voraussichtlich mit einem mittleren zweistelligen Millionen-Betrag zu Buche schlagen, erklärte Thalanx-Finanzchef Jan Wicke. (eigener Bericht /dpa)