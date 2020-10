Engie verkauft Suez-Anteile an Veolia

Die Entscheidung ist gefallen: Engie verkauft seine Beteiligung an Suez an Veolia. Der Verwaltungsrat des Konzern nahm heute das Angebot von rund 3,4 Mrd € für 29,9 Prozent der Suez-Aktien an. Damit erzielt Engie eigenen Angaben zufolge einen Veräußerungsgewinn vor Steuern in Höhe von 1,8 Mrd €.

Für die Entscheidung sprachen neben dem Preis auch die zuletzt von Veolia eingegangenen Verpflichtungen, teilte Engie weiter mit. Hierzu gehöre insbesondere die bedingungslose Zusage von Veolia, nach dem Erwerb der Beteiligung an Suez und dem in den letzten Tagen zwischen den Parteien eingeleiteten Austausch über das Industrieprojekt kein feindliches Übernahmeangebot zu unterbreiten.

