Eu-Rec plant Folienaufbereitung in Hermeskeil

Das Recyclingunternehmen Eu-Rec aus Trier will in Hermeskeil Folienabfälle aus der Industrie zu neuen Rohstoffen aufbereiten. Wie Geschäftsführerin Simone Streit erklärte, werde eine moderne, voll digitalisierte Kunststoffaufbereitungsanlage entstehen. „Wir investieren vor Ort im ersten Schritt rund 1,5 Mio €. Es ist geplant, den Standort in den nächsten Jahren weiter auszubauen“, erklärte die Eu-Rec-Geschäftsführerin.

Das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium hat dem Unternehmen einen Förderbescheid in Höhe von rund 250.000 € überreicht. „Die Erweiterungspläne der Eu-Rec GmbH in Hermeskeil stärken den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz“, sagte Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmitt bei der Übergabe des Bescheides.

Eu-Rec plant in Hermeskeil aus den Folienabfällen ein sortenreines Produkt zu gewinnen, aus dem unter anderem hochwertige Kunststoffpaletten und Transportboxen hergestellt werden können. Eu-Rec investiere in das Recycling von Industriebfällen und das zur richtigen Zeit, so die Staatssekretärin.

Von den Fördermitteln kommen 100.000 € aus dem Landeshaushalt und 150.000 € aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) setzt das regionale Landesförderprogramm um: „Als Förderbank des Landes unterstützen wir den Mittelstand mit einer Vielzahl von Programmen. Es freut uns sehr, dass wir diesmal zum Wachstumskurs der Eu-Rec GmbH und damit zur Entstehung neuer Arbeitsplätze in der Region beitragen können“, sagte ISB-Vorstandssprecher Ulrich Dexheimer.