Nehlsen und MVW Lechtenberg produzieren EBS-Pellets

Der Bremer Entsorger Nehlsen und die auf alternative Brennstoffe spezialisierte Duisburger Projektentwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft MVW Lechtenberg & Partner haben eine gemeinsame Tochtergesellschaft gegründet. Wie Nehlsen mitgeteilt hat, soll die „Blue River Recycling Ems GmbH & Co KG“ genannte Projektgesellschaft mit Sitz im Papenburger Hafen künftig Ersatzbrennstoff-Pellets produzieren.

Die Partner wollen nach eigenen Angaben auf dem Gelände des Terminal-Betreibers Bera in Papenburg eine neue Anlage mit einem Investitionswert von rund zwölf Mio € errichten, die bereits im Januar 2021 in Betrieb genommen werden soll. In der Anlage sollen bisher ungenutzte, nicht recyclingfähige Mischkunststoffe aus den dualen Systemen sowie industrielle Abfälle von Entsorgungs- und Industriebetrieben aus dem In- und Ausland zu sehr heizwertreichen Pellets verarbeitet werden. Diese Pellets sollen als hochwertige alternative Brennstoffe in energieintensiven Industrieanlagen – wie Zement- oder Stahlwerken – zum Einsatz kommen.

100.000 EBS-Pellets pro Jahr