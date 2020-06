Euric fordert Unterstützung für das Kunststoffrecycling in Europa

Der starke Rückgang von Preisen und Nachfrage für Recyclingkunststoffe bedroht die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit vieler Kunststoffrecycler in Europa. „Sollte die aktuelle Situation anhalten, werden die Auswirkungen weitreichend sein und die Erreichung der Ziele des 'Green Deal' der EU und des neuen Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft gefährden“, warnt der europäische Recyclingdachverband Euric (European Recyclers' Confederation). Diese Initiativen erforderten den Ausbau und nicht den Abbau der Recyclingkapazitäten in Europa. Der Verband warnt auch vor dem Verlust von Arbeitsplätzen in zahlreichen EU-Mitgliedstaaten.

Euric fordert deshalb dringliche Maßnahmen, um das Kunststoffrecycling in Europa zu unterstützen. Nötig sei eine systemische Unterstützung, insbesondere durch Mechanismen, die die Nachfrage nach Recyclingmaterial ankurbeln. Zur Förderung der Nachfrage empfiehlt der Verband auch pragmatische verbindliche EU-Zielvorgaben für Mindestanteile an Recyclingmaterial in Kunststoffen, die gewöhnlich in Produkten eingesetzt werden.