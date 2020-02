Keine Anzeichen für Besserung auf Altkleidermarkt

Das neue Jahr hat für die Altkleiderbranche im Wesentlichen genauso düster begonnen wie das alte Jahr zu Ende gegangen ist. Eine Besserung, darin scheint man sich in der Branche offenbar einig, ist nicht in Sicht. So ist weiterhin „mehr als ausreichend Originalsammelware am Markt“.

Angesichts der ausreichenden Versorgung mit Sammelware fahren die Unternehmen nach wie vor die Strategie, Originalware nur noch von Bestandskunden anzukaufen, rigoros auf Qualität zu achten und sich an Ausschreibungen nur sehr selektiv zu beteiligen. Beklagenswert niedrig sei die Liquidität der gesamten Branche.

Trotz der konjunkturellen Delle ist der Arbeitsmarkt weiterhin ausgedünnt. Zuverlässiges Sortierpersonal sei kaum noch bekommen, selbst in vergleichsweise strukturschwachen Regionen.

