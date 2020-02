Deutsche Altkunststoffexporte nach Malaysia 2019 weiter gestiegen

Deutschlands Ausfuhren von Altkunststoffen haben sich 2019 auf niedrigerem Niveau stabilisiert. Waren die Exporte zwischen 2016 und 2018 noch um über ein Viertel eingebrochen, ist für 2019 nun eine Stagnation zu beobachten. Laut vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes exportierte Deutschland im vergangenen Jahr insgesamt 1,05 Mio Tonnen Altkunststoffe im Wert von 325 Mio €. Ein Jahr zuvor waren es 1,07 Mio Tonnen für 354 Mio €.

Mit Blick auf die verschiedenen Exportdestinationen zeigen sich für 2019 allerdings teils deutliche Veränderungen. Vor allem die Ausfuhren nach Malaysia nehmen weiter zu. Nach dem Importstopp Chinas hat sich Malaysia in den letzten Jahren zum wichtigsten Abnehmer deutscher Altkunststoffe entwickelt. Laut Destatis summierten sich Deutschlands Direktexporte im Jahr 2019 auf 183.000 Tonnen im Wert von 38 Mio €. Das waren 51.000 Tonnen mehr als 2018 und 107.000 Tonnen mehr als 2017.

Ebenfalls auffällig ist eine deutliche Zunahme der innereuropäischen Lieferungen nach Tschechien, Bulgarien und Rumänien sowie in die Türkei.

Andere in den Vorjahren bei den Exporteuren beliebte Ausweichrouten in Asien haben dagegen zuletzt an Attraktivität verloren. Seitdem Länder wie Indien und Indonesien die Einfuhr von Abfallstoffen ebenfalls strenger handhaben, sind Deutschlands Altkunststoffexporte dorthin wieder rückläufig. Laut Destatis importierte Indien aus Deutschland 2019 rund 41.000 Tonnen Altkunststoffe, was im Vorjahresvergleich einem Rückgang um 39 Prozent entspricht. Sogar um 47 Prozent auf 34.000 Tonnen sind die Exporte nach Indonesien geschrumpft.

