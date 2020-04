Stadtreinigung Hamburg darf MVR übernehmen

Die Stadtreinigung Hamburg (SRH) darf die Müllverbrennungsanlage Rugenberger Damm (MVR) übernehmen. Das Bundeskartellamt hat die Übernahme am 6. April freigegeben, ist der Internetseite des Bundeskartellamtes zu entnehmen.

Damit gehört die Müllverbrennungsanlage mit einer Verbrennungskapazität von jährlich rund 320.000 Tonnen nun vollständig dem kommunalen Entsorger, nachdem dieser zuvor einen Anteil von 45 Prozent an der Verbrennungsanlage inne hatte. Bisheriger Mehrheitseigentümer war mit 55 Prozent der Energieversorger Vattenfall.

Im Februar hatte die Stadtreinigung die Übernahme angekündigt. Damit sind nun beide Müllverbrennungsanlagen im Hamburger Stadtgebiet vollständig in der Hand der SRH. Bereits 2015 hatte der Kommunalentsorger die Anlage in der Borsigstraße (MVB) vollständig übernommen und dem schwedischen Energieversorger die Anteile an der MVB angekauft. MVB und MVR sind weitgehend baugleich. Auch die Anlage in der Borsigstraße kann etwa 320.000 Tonnen Abfall pro Jahr verbrennen.