Remondis übernimmt Biermann Städtereinigung

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2018 hat Remondis die Biermann Städtereinigung GmbH & Co. KG mit Sitz im niedersächsischen Walsrode übernommen. Formal hat die Remondis Industrie Service GmbH & Co. KG (RIS) in den Geschäftsräumen des bisherigen Unternehmens eine Niederlassung gegründet und führt die Geschäfte am dortigen Standort mit dem übernommenen Personal fort.

Die 1996 gegründete Biermann Städtereinigung beschäftigte knapp 20 Mitarbeiter und ist auf die Entsorgung und den Transport von Sonderabfällen aller Art sowie die Reinigung und Aufbereitung kontaminierter Böden fokussiert.