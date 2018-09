Remondis will operativen Betrieb von Lindauer nicht fortführen

Entgegen anderslautenden Medienberichten gibt es für das Geschäft des insolventen Schrotthändlers Lindauer auch nach der Übernahme durch Remondis keine Zukunft. „Es ist nicht beabsichtigt, den operativen Betrieb von Lindauer fortzuführen“, erklärte Remondis auf Nachfrage von EUWID. Die Remondis-Tochter TSR Recycling GmbH & Co. KG habe lediglich Teile des beweglichen Anlagevermögens von Lindauer übernommen. Davon unabhängig wurde von Remondis das Firmengrundstück von Lindauer am Heilbronner Salzhafen erworben, wo der Konzern eigene operative Aktivitäten ansiedeln will.

Die Heilbronner Stimme hatte zunächst berichtet, dass TSR zum 1. September operatives Geschäft und Mitarbeiter von Lindauer übernommen habe. Gleichzeitig wurde über eine Zusammenlegung der Betriebe von Lindauer und TSR Recycling, das 1,5 Kilometer von Lindauer einen eigenen Standort betreibt, spekuliert. Auch hier dementiert nun Remondis: „Eine Zusammenlegung des Standortes mit dem Heilbronner TSR-Betrieb ist nicht geplant. Vielmehr sollen die von TSR erworbenen Teile des beweglichen Anlagevermögens in die eigenen TSR-Betriebe eingebracht werden“, so der Lünener Konzern in Antwort auf die EUWID-Anfrage.

Das Schicksal der 25 Mitarbeiter von Lindauer ist noch nicht entschieden. Laut Remondis werden von TSR aktuell Verhandlungen mit dem Lindauer-Betriebsrat geführt. Eine Übernahme schließt TSR nicht aus, sie bleibe Gegenstand einer Einzelfallregelung. Zu den von Remondis auf dem Lindauer-Firmengrundstück geplanten eigenen Aktivitäten kann Remondis derzeit noch keine genaueren Informationen geben.