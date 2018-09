Neue Zielquoten für das Verpackungsrecycling stellen EU-Staaten vor große Herausforderung

Mit der im Mai verabschiedeten und im Juni in Kraft getretenen neuen EU-Verpackungsrichtlinie setzen sich die EU-Mitgliedstaaten neue Zielvorgaben für das Recycling von Verpackungsabfällen. Mindestens 65 Prozent des Gesamtaufkommens sollen die Staaten bis spätestens Ende 2025 stofflich verwerten, bis Ende 2030 steigt die Zielquote auf mindestens 70 Prozent. Für die einzelnen Verpackungsmaterialien wie Glas, PPK, Kunststoff, Holz, Aluminium und Stahl gelten nochmals gesonderte Mindestvorgaben. Mit Blick auf den aktuellen Stand des Verpackungsrecyclings in der EU stehen einige Länder damit vor großen Herausforderungen.

Ende August hat die Statistikbehörde Eurostat die EU-Zahlen zum Verpackungsrecycling 2016 veröffentlicht. Demnach haben zahlreiche Länder noch nicht einmal sämtliche der seit Ende 2008 geltenden Recyclingziele erreicht. Von den neuen 2025- bzw. 2030-Zielen sind viele Länder vor allem beim Glas- und Kunststoffrecycling noch weit entfernt, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass künftig statistisch nur noch jene Mengen dem Recycling zugerechnet werden dürfen, die einem „abschließenden Recyclingverfahren“ als Input zugeführt werden.

Spitzenreiter beim Verpackungsrecycling war 2016 Belgien

Laut Eurostat haben bisher 22 der 28 EU-Länder Daten zum Verpackungsrecycling im Jahr 2016 an die Behörde übermittelt. Von diesen Ländern haben 20 die in der alten EU-Verpackungsrichtlinie definierte Zielquote für das gesamte Verpackungsrecycling von mindestens 55 Prozent bis Ende 2008 erreicht. Ungarn und Kroatien scheiterten mit 49,7 bzw. 54,7 Prozent noch an dieser Marke. Auch Malta – eins von sechs Ländern, das noch keine Zahlen für 2016 veröffentlicht hat – dürfte angesichts der Vorjahreszahlen (37,1 Prozent in 2015) noch unter der Zielquote liegen. EU-weit Spitzenreiter beim Verpackungsrecycling war 2016 laut Eurostat abermals Belgien mit 81,9 Prozent.

Mit Blick auf die differenzierten Mindestvorgaben für die verschiedenen Verpackungsmaterialien zeigt sich, dass die Zielsetzung für das Recycling von Glasverpackungen die größte Hürde darstellt. Vier Länder (Ungarn, Kroatien, Portugal und Polen) haben die bereits seit Ende 2008 geltende Quote von mindestens 60 Prozent noch nicht erreicht. Von den bisher nicht berichtenden Ländern dürften ferner auch Griechenland, Malta, Rumänien und Zypern noch an der stoffspezifischen Zielquote für Glas gescheitert sein. Die von der EU bis Ende 2025 festgeschriebene Zielquote von mindestens 70 Prozent Glasrecycling hat bisher erst knapp die Hälfte der EU-Staaten nach dem alten statistischen Ansatz erreicht.

