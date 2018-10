WWF kritisiert Verschwendung von Backwaren

Die Umweltstiftung WWF kritisiert die enorme Verschwendung von Brot und Backwaren. Laut einem neuen WWF-Bericht gehen in Deutschland pro Jahr geschätzte 1,7 Mio Tonnen Brot und Backwaren verloren. Davon vor allem bei Verbrauchern (49 Prozent), Bäckereien (36 Prozent) sowie im Handel mit weiteren 13 Prozent. Vergleichsweise gering mit zwei Prozent ist der Anteil des Außer-Haus-Konsums. Diese 1,7 Mio Tonnen Backwarenverlust beanspruchen laut WWF nahezu 400.000 Hektar Ackerland.

„Zukünftig sollten und können wir es uns schlichtweg nicht mehr leisten, Ackerland in diesem Ausmaße zu beanspruchen, um das darauf angebaute Getreide als Brot, Croissants oder Törtchen in den Müll zu werfen“, so der WWF-Experte Jörg-Andreas Krüger. Massive Überproduktion sei eine der Hauptursachen für die Verschwendung.

Nach dem WWF-Bericht liege der Anteil überschüssig produzierter Waren je nach Art und Größe der Bäckerei zwischen 1,5 und 19 Prozent. Schlimmstenfalls geht damit in manchen Betrieben rund jede fünfte Backware nicht über die Ladentheke. Was übrig bleibt, wird laut WWF „bestenfalls gespendet“. Brot lande jedoch auch im Tierfutter, und Torte werde zu Biogas.