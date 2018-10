bvse mit fast unveränderter Führungsmannschaft

Auf der diesjährigen Jahrestagung des Bundesverbandes Sekundärrohstoffe und Entsorgung (bvse) standen turnusgemäß einige Personalentscheidungen an. So kandidierte Hans Willy Fahnenbruck nicht mehr für das Präsidium. Zu seinem Nachfolger wählte die bvse-Mitgliederversammlung Henry Forster von der GOA Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung mbH. Alle anderen Präsidiumsmitglieder stellten sich erneut zu Wahl und wurden in ihren Ämtern bestätigt, darunter auch bvse-Präsident Bernhard Reiling sowie der erste Vizepräsident Björn Becker.

Im Fachverband Ersatzbrennstoffe, Altholz und Biogene Abfälle trat der Fachverbandsvorsitzende Matthias Einsele nicht mehr für den Vorsitz an. Er kandidierte jedoch als Beisitzer für den Vorstand und vertritt als bvse-Vizepräsident den Fachverband weiterhin im Präsidium. Zum Nachfolger Einseles wählte die Mitgliederversammlung Wolfgang Fritsch von der WM Kreislaufwirtschaft GmbH & Co. KG.

Im Fachverband Schrott, E-Schrott und Ersatzbrennstoffe wurden dessen Vorsitzender Bernhard Jehle, ZME Elektronik Recycling GmbH, und der stellvertretende Vorsitzende Sebastian Will, Heinz Will GmbH & Co. KG, in ihren Ämtern bestätigt. Will vertritt als Vizepräsident den Fachverband darüber hinaus im bvse-Präsidium.

Konstanz gilt auch für den Fachverband Papierrecycling: Dessen Vorsitzender Werner Steingaß, Uniroh GmbH, und der stellvertretende Vorsitzende Olaf Schäfer, Collecta Rohstoff GmbH & Co. KG, bleiben weiterhin im Amt. Steingaß vertritt zudem als Vizepräsident den Fachverband im Präsidium des bvse.

Darüber hinaus wurde Werner Schmidt, Hans Schmidt GmbH & Co. KG, als Vorsitzender des Fachverbands Sonderabfallwirtschaft bestätigt. Als stellvertretender Vorsitzende wurde Gerhard Zimmermann von der Firma Zimmermann Sonderabfallentsorgung und Verwertung GmbH & Co. KG gewählt, nachdem der bisherige Stellvertreter Thomas Obermeier nicht mehr zur Wahl stand. Bernd Brockmann, Hermann Brockmann Recycling GmbH, vertritt die Sonderabfallentsorger weiterhin als Vizepräsident im bvse-Präsidium.