Veolia wächst im ersten Quartal

Der französische Umweltkonzern Veolia hat seinen Umsatz aus Entsorgungsaktivitäten im ersten Quartal 2018 wechselkursbereinigt um fast zehn Prozent auf 2,268 Mrd € gesteigert. Zum Wachstum trugen Übernahmen in Deutschland und Nordeuropa bei, die den Verkauf des Industriedienstleistungsgeschäfts in den USA mehr als ausgleichen konnten. Aber auch gestiegene Mengen und neue Aufträge sorgte für höhere Umsätze, wie Veolia bei der Bekanntgabe der Zahlen in Paris mitteilte.

Insgesamt hat der Konzern quer über seine Entsorgungs-, Wasser- und Energieaktivitäten in jeder seiner geographischen Regionen Wachstum erzielt. Der Quartalsumsatz von Veolia erreichte 6,419 Mrd € bei einer wechselkursbereinigten Zuwachsrate von fast sechs Prozent. Der Nettogewinn nach Minderheitsbeteiligungen erreichte 193 Mio €.

