MVV Umwelt auf Expansionskurs

MVV Umwelt ist sichtbar auf Expansionskurs. Sowohl im Bereich Altholz, als auch bei der Phosphor-Rückgewinnung aus Klärschlamm, der Bioabfallvergärung sieht die Umwelt-Tochter des Mannheimer Energieunternehmens MVV in Deutschland Wachstumsperspektiven für die Zukunft, sagten die beiden MVV Umwelt-Geschäftsführer Martin Becker-Rethmann und Joachim Manns im Gespräch mit EUWID.

Auch im Kerngeschäft der thermischen Abfallverwertung schließen die Mannheimer nicht aus, sowohl im Inland als auch im Ausland zuzulegen, wenn sich „entsprechende Opportunitäten“ ergeben.

Die Geschäftsführer der MVV Umwelt, Joachim Manns (li.) und Martin Becker-Rethmann (re.) (Bild: MVV)

Strategischer Kern für MVV ist dabei immer eine maximale energetische Verwertung, wobei man bei der entsprechenden Technik sehr flexibel ist. Auch die stoffliche Verwertung spielt für die MVV eine Rolle: „Man kann auch nach dem Feuer noch Materialien recyceln. Man muss es nicht unbedingt vor dem Feuer schon erledigen“, so Joachim Manns.

Bei dieser Wachstumsstrategie sei es hilfreich, dass MVV Umwelt in ein Energieunternehmen mit der kompletten Wertschöpfungskette eingebunden sei. Dadurch könne man sowohl auf energiewirtschaftliches Know-how als auch auf den Engineering-Bereich des MVV-Konzerns zurückgreifen. „Wir sind nicht nur in der Lage, unsere eigenen Anlagen permanent zu verbessern, sondern auch neue Anlagen zu planen und zu bauen.“ Bei allen Wachstumsplänen will MVV seine regionale Ausrichtung beibehalten, die Manns und Becker-Rethmann als die „DNA des Unternehmens“ bezeichneten.

Die vollständigen Artikel zu unserem Gespräch mit der MVV Umwelt-Geschäftsführung lesen Sie in Ausgabe 19/2018 von EUWID Recycling und Entsorgung. Premium-Abonnenten können die Artikel bereits morgen im E-Paper lesen.

EUWID Recycling und Entsorgung erscheint jeden Mittwoch als Printausgabe. Premium-Abonnenten können die aktuelle Ausgabe bereits ab Dienstag 14.00 Uhr als E-Paper lesen.



Unsere Marktberichte stehen unseren Premium-Abonnenten frühzeitig online zur Verfügung.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.