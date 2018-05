Knettenbrech + Gurdulic entsorgt Wiesbadener Restmüll

Das Unternehmen Knettenbrech + Gurdulic wird künftig für die Entsorgung des Wiesbadener Restmülls zuständig sein. Das bestätigten die kommunalen Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden (ELW) gegenüber EUWID. Der Aufsichtsrat habe am Donnerstag vergangene Woche einen Antrag auf erneute Vertagung abgelehnt und der Vergabe an Knettenbrech + Gurdulic mehrheitlich zugestimmt.

Im Vorfeld der endgültigen Entscheidung hatten sich insbesondere grüne Stadträte und Mitglieder des Aufsichtsrates kritisch zu der Ausschreibung geäußert. Man fühle sich durch lückenhafte Informationen der Geschäftsleitung geradezu hinters Licht geführt, hatte der „Wiesbadener Kurier“ den grünen Umweltausschussvorsitzender Ronny Maritzen zitiert. Angeblich sei den Grünen bei der Zustimmung der Ausschreibung im vergangenen Juni nicht bewusst gewesen, dass am Ende im Stadtgebiet eine Verbrennungsanlage errichtet werden könnte.

Ab 2019 gehen nur noch 20.000 Tonnen Restmüll aus Wiesbaden ins MHKW Frankfurt

Allerdings wollte Knettenbrech + Gurdulic das EBS-Kraftwerk in jedem Fall errichten – unabhängig vom Ausgang der Ausschreibung zur Entsorgung des Wiesbadener Restmülls. Das Kraftwerk soll unter anderem Fernwärme in das Wiesbadener Fernwärmenetz einspeisen. In Betrieb nehmen will das Unternehmen die Anlage in etwa drei bis dreieinhalb Jahren. Das Kraftwerk wäre in dem Fall, dass Knettenbrech + Gurdulic den Auftrag nicht erhalten hätte, lediglich etwas kleiner geplant worden, hatte Geschäftsführer Steffen Gurdulic gegenüber EUWID gesagt.

Bislang wird der Restmüll der Landeshauptstadt Wiesbaden im Frankfurter Müllheizkraftwerk verbrannt. Der Ausschreibung zufolge werden ab 2019 in Frankfurt nur noch 20.000 Tonnen verbrannt, statt der vollständigen Restmüllmenge von etwa 70.000 Tonnen. Ab 2024 soll der neue Auftragnehmer die vollen 70.000 Tonnen entsorgen.

Um ökologische Gesichtspunkte bei der Auftragsvergabe zu berücksichtigen, hatte der kommunale Auftraggeber bei der Vergabe so genannte Umweltpunkte vergeben. Diese Umweltpunkte stellen einen Malus dar, der durch niedrigere Preise ausgeglichen werden kann. Umso weiter also eine Anlage von Wiesbaden entfernt ist, um so mehr Umweltpunkte bekommt der Bieter und um so niedriger müssen die Verbrennungsentgelte kalkuliert sein, um eine Chance im Bieterverfahren zu haben.

Der Entsorger Remondis, der sowohl an den Müllheizkraftwerken in Mainz als auch in Frankfurt beteiligt ist, hatte die Ausschreibung gerügt, war jedoch sowohl vor der Vergabekammer als auch vor dem Oberlandesgericht gescheitert.

