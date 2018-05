BSR: kostenpflichtige Biotonne für alle Berliner

Ab April nächsten Jahres sollen alle Berliner Haushalte an eine Pflichtbiotonne angeschlossen sein. Das hat der Aufsichtsrat der Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) entschieden. Die zusätzlichen Kosten für die flächendeckende Biosammlung sollen über einen Erhöhung des Ökotarifs der Müllabfuhr finanziert werden.

Im vergangenen Jahr wurde in Berlin mit 76.000 Tonnen (2016: 72.100 Tonnen) die bislang höchste Menge in der Biotonne erfasst. „Mit der verpflichtenden Biotonne erwarten wir eine Steigerung der Sammelmenge um 70 Prozent“, so BSR-Vorstandschefin Tanja Wielgoß. Das seien dann rund 127.000 Jahrestonnen, von denen 48.000 Tonnen gut vergärbar und 79.000 Tonnen weniger gut vergärbar seien.

„Wir werden dafür unter anderem rund 100 neue Beschäftigte einstellen, 25 Fahrzeuge und 60.000 Abfallbehälter beschaffen, und unser Kundenteam wird 170.000 Kunden kontaktieren sowie mit mehr als 55.000 Neukunden schriftliche Vereinbarungen zur Biotonne abschließen.“

