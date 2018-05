BMU: Änderungen in Abteilung Wasserwirtschaft und Ressourcenschutz

Das Bundesumweltministerium (BMU) hat eine Neuorganisation auf den Weg gebracht. Am Montag unterrichtete Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) die Mitarbeiter in einem Rundschreiben über die Veränderungen. Infolge des Wegfalls der Zuständigkeiten für die Bauwirtschaft und Stadtentwicklung ändert sich auch in der Abteilung „Wasserwirtschaft, Ressourcenschutz“ (WR), in der die Kreislaufwirtschaft angesiedelt ist, der Zuschnitt.

Demnach ist die Abteilung WR künftig nur noch zweizügig. Das Thema Ressourcenschutz, das in der bisherigen WR III bearbeitet wurde, fällt an die WR II, die sich weiterhin mit Themen der Kreislauf- und Abfallwirtschaft beschäftigt. Die WR I, die sich vorrangig wasserwirtschaftlichen Themen widmet, bekommt als weitere Zuständigkeiten den nachsorgenden Bodenschutz sowie das Bergrecht hinzu. Das Ministerium will nun mit den Mitarbeitern die Gespräche über die konkrete Zuordnung zu den Referaten starten.

Für den langjährigen Unterabteilungsleiter Thomas Rummler sucht das Ministerium zudem einen Nachfolger.

