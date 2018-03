Nehlsen investiert 7,5 Mio € in Gewerbeabfallsortierung

Für September 2018 plant die Nehlsen GmbH & Co. KG am Standort Hüttenstraße in Bremen den Bau einer neuen Anlage zur Vorbehandlung von gemischten Bau- und Gewerbeabfällen. Die neue Anlage ersetzt die bestehende Sortieranlage, die nicht mehr den Anforderungen an eine moderne rohstofforientierte Sortierung entspricht.

Die bisherige Verarbeitungskapazität von 100.000 Tonnen pro Jahr bleibt unverändert, teilte Nehlsen mit. Die Inbetriebnahme ist für das vierte Quartal dieses Jahres vorgesehen. Insgesamt investiert Nehlsen 5,5 Mio € in den Anlagenbau und weitere zwei Mio € in Infrastrukturmaßnahmen.

Das Entsorgungsunternehmen setzt nach eigenen Angaben damit die gestiegenen Anforderungen der neuen Gewerbeabfallverordnung konsequent um und leistet gleichzeitig einen wichtigen Beitrag für den Klima- und Ressourcenschutz. Für den Betrieb der Anlage plant Nehlsen die Einstellung von 15 neuen Mitarbeitern.

EUWID Recycling und Entsorgung erscheint jeden Mittwoch als Printausgabe. Premium-Abonnenten können die aktuelle Ausgabe bereits ab Dienstag 14.00 Uhr als E-Paper lesen.



Unsere Marktberichte stehen unseren Premium-Abonnenten frühzeitig online zur Verfügung.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.