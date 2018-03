Müllverbrennung boomt weltweit

Der Markt für die thermische Abfallverwertung ist weltweit weiter auf Wachstumskurs. Seit Anfang 2015 sind weltweit mehr als 200 neue Anlagen mit einer Behandlungskapazität von über 50 Mio Jahrestonnen in Betrieb gegangen, teilte das Beratungsunternehmen Ecoprog anlässlich der Veröffentlichung der zehnten Auflage seiner Waste-to-Energy-Studie mit. Ein Ende dieser Marktentwicklung ist derzeit nicht in Sicht: Der jährliche Zubau bleibe in den nächsten Jahren dynamisch, so Ecoprog.

Rund 70 Prozent dieser seit 2015 errichteten Kapazitäten entfielen den Angaben zufolge auf Neubauprojekte in China. Weitere zehn Prozent seien im restlichen asiatischen Raum realisiert worden. Auch in Europa wachse der Markt, hauptsächlich durch Neubauprojekte in Großbritannien sowie in Folge von Modernisierungs- und Erweiterungsprojekten im restlichen Europa. Etwa 20 Prozent des seit 2015 realisierten Zubaus ist nach Angaben von Ecoprog in Europa installiert worden. Alle übrigen Regionen – etwa Nordamerika – seien im MVA-Markt von geringer Bedeutung.

Bis Ende 2017 seien weltweit knapp 2.450 Verbrennungsanlagen in Betrieb gewesen. Diese verfügten den Angaben zufolge über eine Behandlungskapazität von über 330 Mio Tonnen jährlich. Der Großteil dieser Anlagen setze dabei auf eine Rostfeuerung. Nur rund 20 Prozent des weltweiten Anlagenbestands arbeitet mit einer Wirbelschichtfeuerung. Der Einsatz von alternativen Verfahren spiele mit einem Anteil von rund fünf Prozent weiterhin nur eine untergeordnete Rolle.

Quelle: Ecoprog

Bis 2026 jährlich 17 Mio Tonnen Kapazität zusätzlich

Ein Ende des Wachstums ist derzeit nicht in Sicht. Bis 2026 werden nach Darstellung von Ecoprog jährlich rund 60 Neuanlagen mit einer durchschnittlichen Verbrennungskapazität von rund 17 Mio Jahrestonnen errichtet. Dabei wird Asien nach Einschätzung von Ecoprog auch in den kommenden Jahren den WtE-Markt dominieren. Das Ende des chinesischen Baubooms sei derzeit noch nicht absehbar, hieß es. Einerseits seien die Zielvorgaben des vergangenen Fünfjahresplans verfehlt worden. Andererseits habe die Regierung die Zielvorgaben für den aktuellen Plan für die Zeit bis 2020 noch einmal erhöht.

Einen ausführlichen Artikel zur Marktstudie lesen Sie in Ausgabe 10/2018 von EUWID Recycling und Entsorgung.

