Martin und Küttner gründen Joint Venture für Klärschlammverbrennungsanlagen

Der Münchner Umwelttechnikanbieter Martin will den weltweiten Markt für Klärschlammverbrennungsanlagen künftig gemeinsam mit der Essener Küttner-Gruppe bearbeiten. Hierzu haben beide Unternehmen das Joint Venture Küttner Martin Technology GmbH mit Sitz in München gegründet. Geschäftszweck der neuen Firma, an der Küttner und Martin zu je 50 Prozent beteiligt sind und das sie gemeinsam führen, ist der Vertrieb und Bau von Anlagen zur thermischen Behandlung von kommunalem Klärschlamm.

Durch die Zusammenlegung ihrer Geschäftsaktivitäten in diesem Bereich können beide Unternehmen laut Martin „bestmögliche Synergien“ bilden und den Kunden ein breiteres Portfolio sowie eine vollumfängliche Betreuung bieten. Ziel der Küttner Martin Technology GmbH sei die weltweite Bearbeitung von Projekten zur thermischen Behandlung von Klärschlamm. Anfänglich werde der Geschäftsschwerpunkt in Europa liegen. Da aber auch in Asien der Bedarf und das Interesse an kommunalen Entsorgungslösungen sehr groß seien, werde das Unternehmen hierfür nach ausgewählten Partnern suchen.

Die Küttner Holding GmbH & Co. KG ist eine seit rund 70 Jahren weltweit tätige, inhabergeführte Unternehmensgruppe, die schlüsselfertige Anlagen für Eisen-, Stahl-, Gießerei- und Buntmetallindustrie in den Bereichen der Verfahrens-, Schmelz- und Fördertechnik sowie Energie- und Umwelttechnik plant. Die jetzt beschlossene Kooperation mit der auf den Bau von Abfallverbrennungsanlagen spezialisierten Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik bezeichnet Küttner-Gesellschafter und Chairman Christian Bartels-von Varnbüler als „logischen Schritt“, der es der Unternehmensgruppe ermögliche, viel flexibler und schneller den stark wachsenden Klärschlammverbrennungsmarkt mit technisch besten Technologien bedienen zu können.

Martin-Geschäftsführer und Gesellschafter Ulrich Martin sieht den Zusammenschluss zweier erfolgreicher deutscher Mittelständler als Mittel, um mit gewohnt hoher Qualität die thermische Behandlung von Klärschlamm wirkungsvoll zu adressieren und neue Standards zu schaffen.

