LafargeHolcim verbrennt zehn Mio Tonnen Abfall mit

Damit ließen sich rund 50 Müllverbrennungsanlagen mit einer Standardgröße von 200.000 Jahrestonnen füllen: Der französisch-schweizerische Baustoffkonzern hat im Jahr 2017 rund zehn Mio Tonnen Abfall mittels Co-Processing in den Drehrohröfen seiner Zementwerke verwertet. Im Vorjahresvergleich ist die Mitverbrennungsmenge damit um nochmals 13 Prozent gestiegen, teilte der Konzern mit.

Ausgeschöpft sei das Potenzial damit noch lange nicht. „Wir verfolgen ambitionierte Pläne, weltweit zu investieren, um dazu beizutragen, das globale Abfallproblem zu lösen und unseren Kunden die besten Lösungen zu bieten“, so Vorstandschef Jan Jenisch. Gemäß der 2016 vorgestellten Nachhaltigkeitsstrategie „The 2030 Plan“ will der Konzern bis zum Jahr 2030 rund 80 Mio Tonnen Abfallstoffe als alternative Rohstoffe oder als alternative Brennstoffe nutzen, ein Zuwachs um fast die Hälfte gegenüber dem jetzigen Stand von 54 Mio Tonnen. Alternative Brennstoffe sollen daran einen Anteil von etwa 26 Prozent haben, was für das Zieljahr 2030 einer Menge von 20,8 Mio Tonnen und damit einer Verdopplung gegenüber dem Status Quo gleichkomme.

Anwendung als alternative Brennstoffe finden unter anderem aufbereitete Restabfälle aus Industrie und Gemeinden, verbrauchte Lösungsmittel, Altreifen, Altöle, kontaminierte Böden sowie Industrie- und Klärschlamm. In Europa und Nordamerika wuchs für LafargeHolcim 2017 insbesondere der Bereich Industrieabfall, während in Afrika verstärkt Biomasseabfälle wie Reis- und Kaffeeschalen verwertet wurden. In Asien und Lateinamerika verzeichnete die im Konzern für das Abfallmanagement zuständige Tochterfirma Geocycle ein besonders starkes Wachstum bei festen Siedlungsabfällen.

Anders als einige andere Zementhersteller, die sich den Sekundärbrennstoff von Partnerfirmen anliefern lassen, betreibt LafargeHolcim über Geocycle auch eigene Abfallbehandlungsanlagen. Den Angaben zufolge hat Geocycle 2017 drei neue Abfallbehandlungsanlagen im polnischen Kujawy, in El Sokhna in Ägypten sowie im marokkanischen Oum Azza errichtet. Letztere sei die erste Abfallbehandlungsanlage für festen Siedlungsabfall in der Region Naher Osten, Afrika und wurde laut LafargeHolcim mit einer eigenen patentierten Technologie errichtet.

