Insolvenz: Duales System ELS beantragt Sanierung in Eigenverwaltung

Die ELS Europäische Lizenzierungssysteme GmbH hat am 15. März Antrag auf Sanierung in Eigenverwaltung gestellt. Das zuständige Amtsgericht Bonn hat laut Unternehmen am 19. März 2018 die vorläufige Sachwaltung über das Vermögen des Unternehmens angeordnet. Zum vorläufigen Sachwalter wurde der Düsseldorfer Sanierungsspezialist Rechtsanwalt Rüdiger Weiß von der Kanzlei Wallner Weiß bestellt.

ELS gehört zur Bonner Ascon-Gruppe und ist seit 2015 als duales System im Markt für Verpackungsentsorgung tätig. Weder die Töchter noch die Ascon-Holding seien von der gerichtlichen Sanierung betroffen und könnten ihren Geschäftsbetrieb störungsfrei und uneingeschränkt fortsetzen, teilte das Unternehmen mit.

Als wesentliche Krisenursache sieht Geschäftsführer Sascha Schuh das Versagen des Marktes für Verpackungsentsorgung in Deutschland. Damit meint er Trittbrettfahrer, die für ihre Verpackungen keine Lizenzgebühren zahlten. „Von Beginn an hat es erhebliche finanzielle und strukturelle Probleme bei der Erfassung und Verwertung von Verkaufsverpackungen gegeben.“

Da in Deutschland nur die dualen Systeme und nicht die Inverkehrbringer streng kontrolliert würden, würden insbesondere Trittbrettfahrer des Systems seit Jahren zu enormen Liquiditätsproblemen der dualen Systeme beitragen, meinte Schuh. „Ein Konzept, bei dem die Ausgaben höher sind als die Einnahmen, kann nicht funktionieren. Dazu kommen extrem volatile Preise für Sekundärrohstoffe, wechselnde und wegfallende Absatzmärkte sowie konstant steigende Preise für Entsorgungsdienstleistungen“, so Schuh weiter.

Bereits im November 2017 hat ELS einen M&A-Prozess eingeleitet, der sich aufgrund der Komplexität verzögerte. Entsprechend sei die Geschäftsführung zur Sicherung des Sanierungserfolges gezwungen gewesen, den Schutz des gerichtlichen Sanierungsverfahrens in Eigenverwaltung zu beantragen.

