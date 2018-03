Finanzinvestoren übernehmen Nature Energy

Der dänische Bioerdgasproduzent Nature Energy ist von einem Investorenkonsortium übernommen worden. Die Privatisierung „markiert eine neue Wachstumsära für das Unternehmen“, so Nature Energy bei der Bekanntgabe des Verkaufs. Die bisherigen Eigentümer des Unternehmens waren acht Kommunen auf der Insel Fünen, die es 1979 gegründet hatten.

Die neuen Eigentümer von Nature Energy sind der auf die Bereiche Energie, Umwelt und Wasser spezialisierte Investor Pioneer Point Partners, die Beteiligungsgesellschaft Davidson Kempner Capital Management und der dänische Pensionsfonds Sampension. Nature Energy wurde bei dem Verkauf nach eigenen Angaben mit 1,1 Mrd Kronen bewertet, was rund 150 Mio € entspricht.

Das Unternehmen strebt an, sein Netz von derzeit fünf Biogasanlagen in den nächsten fünf bis zehn Jahren auf 17 innerhalb Dänemarks auszubauen. Außerdem will Nature Energy international wachsen. Sam Abboud von Pioneer Point Partners bezeichnete das Unternehmen als die „ideale Plattform für den Aufbau eines europäischen Giganten“ im aufstrebenden Bereich der Einspeisung von Biogas aus Abfällen in das Erdgasnetz.

