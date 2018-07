Tönsmeier-Übernahme in Brüssel angemeldet

Die Schwarz-Gruppe hat die geplante Übernahme des Entsorgers Tönsmeier in der vergangenen Woche bei der Wettbewerbsbehörde der EU in Brüssel angemeldet. Als vorläufige Frist für die Prüfung des geplanten Zusammenschlusses nennt die Kartellbehörde den 31. August.

Die Schwarz Zentrale Dienste KG, zu der auch der Discounter Lidl sowie Kaufland gehören, will über die Tochtergesellschaft GreenCycle jeweils 100 Prozent der Karl Tönsmeier Entsorgungswirtschaft GmbH & Co. KG sowie der Tönsmeier Dienstleistung GmbH & Co. KG übernehmen.

GreenCycle will mit der Übernahme des fünftgrößten deutschen Entsorgers ihre Wachstumsstrategie deutlich voranbringen. Bisher ist das Unternehmen im Schwarz-Konzern für die Sammlung und das Recycling sämtlicher Wertstoffe verantwortlich, die im Filial- und Logistikbetrieb von Lidl und Kaufland anfallen. In Europa sind das aktuell rund zwei Mio Tonnen im Jahr. Bislang sorgte GreenCycle selbst für die Verwertung von jährlich über 500.000 Tonnen Altpapier in der Papierindustrie und 83.000 Tonnen PET-Getränkeflaschen in Recyclinganlagen der Schwarz-Gruppe.

