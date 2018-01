Siemens-Manager Hauschulte wird neuer CEO bei Scholz

Die Scholz Recycling GmbH hat Klaus Hauschulte zum neuen Chief Executive Officer (CEO) ernannt. Der bisherige Siemens-Manager übernimmt zum 1. Februar die Position von Henry Qin, der aber als CEO der chinesischen Scholz-Muttergesellschaft Chiho Environmental Group (CEG) Geschäftsführer des Essinger Stahlrecyclers bleibt und an den Hauschulte direkt berichten wird.

Der promovierte Maschinenbauer Hauschulte blickt auf eine rund 20-jährige Karriere in multinationalen Unternehmen unterschiedlicher Branchen zurück, davon über zehn Jahre als Mitglied in Management-Teams. Zuletzt war er bei Siemens als Chief Operating Officer (COO) der Windkraftsparte sowie Head of Operations des Bereichs „Mobility Urban Transport“ tätig.

Henry Qin ist überzeugt, dass Hauschultes langjährige Erfahrung in großen Industrieunternehmen Scholz zugutekommen wird. „Er übernimmt das Steuer zu einem für die Firma maßgeblichen Zeitpunkt. Nach einer Phase des Übergangs sind wir nun gut für weiteres Wachstum aufgestellt“, so Qin.

Zuletzt gab es zwischen der Scholz-Geschäftsführung und dem Gesellschafter CEG unterschiedliche Auffassungen über strategische Weichenstellungen und die operative Geschäftsführung. Mit dieser Begründung war der bisherige COO und Geschäftsführer der Scholz Recycling GmbH, Kai Lohmann, Anfang Dezember von seinen Ämtern zurückgetreten.

EUWID Recycling und Entsorgung erscheint jeden Mittwoch als Printausgabe. Premium-Abonnenten können die aktuelle Ausgabe bereits ab Dienstag 14.00 Uhr als E-Paper lesen.



Unsere Marktberichte stehen unseren Premium-Abonnenten frühzeitig online zur Verfügung.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.