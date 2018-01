Neue Abfallanlagen in Vilnius erhalten Millionenförderung von der EU

Der Bau einer Müllverbrennungsanlage und eines Biomassekraftwerks in der litauischen Hauptstadt Vilnius wird insgesamt 139 Mio € aus dem Kohäsionsfonds der EU erhalten. Die EU-Kommission stimmte diese Woche der Förderung der beiden Projekte zu, die nach ihrer Aussage zum Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft in der Region beitragen und die Energiequellen für Vilnius diversifizieren. Für das Biomassekraftwerk sind 90,8 Mio € vorgesehen und für die MVA 48,5 Mio €.

Die vom staatlichen Energieversorger Lietuvos Energija durchgeführten Projekte sollen nach Angaben der Kommission 2019 abgeschlossen werden und die CO 2 -Emissionen aus dem Abfallsektor in Litauen um zehn Prozent vermindern. Der mit dem Projekt beauftragte Anlagenbauer Steinmüller Babcock Environment bezifferte die Behandlungskapazität der MVA auf 28 Tonnen pro Stunde.

Wenn Abfälle nicht recycelt werden könnten, sei die Nutzung der in ihnen enthaltenen Energie entsprechend der Abfallhierarchie die nächstbeste ökologische und ökonomische Option und vermeide die Deponierung, erläutert die Kommission die Förderung. Investitionen in Anlagen zur Restmüllbehandlung sollten jedoch nur in begrenzten und gut begründeten Fällen bewilligt werden, bei denen keine Gefahr für Überkapazitäten bestehe und bei denen die Ziele der Abfallhierarchie vollständig eingehalten würden.

An der Finanzierung der Projekte in Vilnius ist auch die Europäische Investitionsbank beteiligt. Eine Kreditvereinbarung über 190 Mio € wurde im Dezember 2016 unterzeichnet.

